Луценко хоче арештувати Добкіна

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Юрій Луценко вніс подання до Ради щодо згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Михайла Добкіна. Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

"У результаті протиправних дій М. Добкіна, вчинених ним за попередньою змовою групою осіб, із власності територіальної громади міста Харкова незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2144 га, чим територіальній громаді м. Харкова заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 грн", - йдеться у повідомленні.

Михайло Добкін назвав подання на нього помилкою.

"Або помилка якась, або якесь ім'я не моє… Якщо там таки є моє ім'я, то я давно знав, що це відбудеться… Це баланс для того, щоб генпрокурор міг сказати, що він карає всіх підряд. Тому що серед тих, ким займається прокуратура одні представники влади", - прокоментував пан Добків у коментарі "112 каналу".

За його словами, документ про підозру він ще не бачив.

Юрій Луценко 21 червня вніс подання до парламенту про притягнення до кримінальної відповідальності відразу на п'ятьох депутатів з різних фракцій.

Хто такий Михайло Добкін

Михайло Добкін є депутатом парламенту від "Опозиційного блоку".

За президентства Віктора Януковича Добкін був губернатором Харківської області. До цього чотири роки працював мером Харкова.

У 2002 році був обраний до парламенту, де встиг побувати у чотирьох фракціях, зрештою перейшовши до фракції ПР.

У 2014 році брав участь у виборах президента від Партії регіонів.

У вересні 2016 у зв'язку з розслідуванням розкрадання землі у Харкові правоохоронці проводили обшуки в приміщеннях, які належать меру міста Геннадію Кернесу. Михайло Добкін тоді стверджував, що правоохоронці намагалися обшукати будинок, у якому проживав він особисто. Політик називав ці обшуки "тиском на опозицію".