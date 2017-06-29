У Зоні відчудження горить ліс
- 29 червня 2017
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У Чорнобильській зоні відчуження горить 25 га лісу, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
"Під час технологічної вирубки лісу для прокладання залізничної дороги сталося загорання порубкових решток деревини та лісової підстилки", - розповіли у ДСНС.
Пожежа почалася на території Луб'янського лісництва.
До гасіння залучили вертоліт МІ-8, дві літаки АН-32П, більше 100 людей і 22 машини.
Навесні 2015 року поблизу Чорнобиля горіло більше 300 га лісу.