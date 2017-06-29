Турчинов: кібератака - частина гібридної війни проти України

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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов назвав кібератаку цього тижня складовою "гібридної війни", яку проти України розгорнула Росія.

Заява пролунала на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки, на якому секретар РНБО підтвердив, що одним із механізмів поширення вірусу Petya була система оновлення програмного забезпечення бухгалтерської звітності та документообігу.

"Поширення цього комп'ютерного вірусу та аналіз зламу інформаційних систем дає нам змогу говорити, що це складова гібридної війни, яку веде проти нас Росія", - заявив пан Турчинов.

Під час засідання проаналізовували останню найпотужнішу кібератаку на інформаційні системи підприємств та відомств України, яка розпочалась 27 червня, повідомляє офіційний веб-сайт РНБО.

Копирайт изображения EPA Image caption Вірус видавався здирником, хоча згодом стало зрозуміло, що викуп не діє

За словами секретаря РНБО, вже можна говорити, як поширювалась кібератака: "Насамперед, це відбувалось за рахунок системи оновлення програмного забезпечення бухгалтерської звітності та документообігу".

"Також був задіяний хостинг-майданчик одного з інтернет-провайдерів, до якого вже мало питання СБУ щодо співпраці з російськими спецслужбами, - додав Турчинов. - Активно використовувались системи "сірого інтернету", зокрема, можливості VPN, ТОR тощо, які активно рекламуються на російських ресурсах, доступ до яких було заборонено рішенням РНБО".

На думку секретаря РНБО, останній кібернапад продемонстрував дуже низький рівень фахівців з кібербезпеки, які працюють в державних установах, що пояснюється низьким рівнем зарплатні державних службовців. "Тому це питання потребує негайного вирішення", - додав він.

Олександр Турчинов сказав, що напрацьовані Національним координаційним центром кібербезпеки заходи будуть покладені в основу рішення РНБО, яке має бути найближчим часом.

Хоча у кібератаці постраждали установи і компанії в цілому світі, основний удар припав саме на Україну, де 27 червня комп'ютерний вірус паралізував роботу десятків компаній: банків, АЗС, аеропорту "Бориспіль" і урядових структур.