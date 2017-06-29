Євробачення: з України стягають штраф за скандал із Самойловою
Європейський мовний союз (EBU) повідомив Київ про накладення на Україну штрафу за те, що, приймаючи рішення про заборону в'їзду російській співачці Юлії Самойловій, українська влада "недостатньо співпрацювала" з організаторами "Євробачення". Сума штрафу не розголошується.
"Увага від самого конкурсу була відвернута, а репутація "Євробачення" була поставлена під загрозу", - йдеться в заяві організаторів "Євробачення".
Раніше оштрафувати Національну суспільну телерадіокомпанію України рекомендував комітет із регламенту EBU. Сума штрафу і тоді не називалася, але організатори конкурсу вказали, що вона буде значною.
Як відзначили в EBU, рекомендація призначити штраф, крім конфлікту з Самойловою, враховує і серйозні затримки при підготовці конкурсу, які відбувалися з вини України.
- Як добре ви знаєте “Євробачення”?
- "Первый канал" відмовився транслювати "Євробачення"
- СБУ заборонила в'їзд російській учасниці Євробачення
У травні в Києві пройшов фінальний раунд музичного конкурсу "Євробачення-2017".
Росія відмовилася від участі в конкурсі, після того як українська влада в кінці березня заборонила на три роки в'їзд у країну співачці Юлії Самойловій за її виступ у Криму без дозволу Києва.
Після введення заборони щодо Самойлової глава EBU Інгрід Дельтенре звернулася до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням скасувати це рішення.
У відповідь Національна суспільна телерадіокомпанія України закликала Європейський мовний союз поважати суверенітет України і не вимагати впустити росіянку.
Європейський мовний союз, намагаючись залагодити конфлікт, виступив із пропозицією організувати дистанційний виступ Самойлової в пісенному конкурсі.
На думку спілки, такий варіант допоміг би уникнути подальшої політизації конкурсу пісні. Однак Росія від цієї ідеї відмовилася.
У результаті за місяць до фіналу конкурсу EBU оголосив, що Росія не братиме участі в конкурсі "Євробачення 2017" через відмову "Першого каналу" транслювати шоу.
"Первый канал", пояснюючи своє рішення не показувати "Євробачення", заявив, що вважає заборону на в'їзд Самойлової "абсолютно необґрунтованим", і звинуватив Україну в політизації конкурсу.
Голова Євробачення Франк-Дітер Фрайлінг висловив надію на те, що наступний конкурс, який пройде в Португалії, об'єднає глядачів і всіх учасників.
Він додав, що розраховує на те, що Росія й Україна "вийдуть разом на сцену в щирому і неполітичному конкурсі".
Новини розділу англійською також уFacebook, у Twitter @BBCNewsEnts, а також в Instagram bbcnewsents. Свої пропозиції висилайте на entertainment.news@bbc.co.uk.