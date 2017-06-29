Євробачення: з України стягають штраф за скандал із Самойловою

Копирайт изображения Getty Images Image caption Євробачення в 2017 році проходило в Києві, бо роком раніше у Швеції перемогла Джамала

Європейський мовний союз (EBU) повідомив Київ про накладення на Україну штрафу за те, що, приймаючи рішення про заборону в'їзду російській співачці Юлії Самойловій, українська влада "недостатньо співпрацювала" з організаторами "Євробачення". Сума штрафу не розголошується.

"Увага від самого конкурсу була відвернута, а репутація "Євробачення" була поставлена ​​під загрозу", - йдеться в заяві організаторів "Євробачення".

Раніше оштрафувати Національну суспільну телерадіокомпанію України рекомендував комітет із регламенту EBU. Сума штрафу і тоді не називалася, але організатори конкурсу вказали, що вона буде значною.

Як відзначили в EBU, рекомендація призначити штраф, крім конфлікту з Самойловою, враховує і серйозні затримки при підготовці конкурсу, які відбувалися з вини України.

У травні в Києві пройшов фінальний раунд музичного конкурсу "Євробачення-2017".

Росія відмовилася від участі в конкурсі, після того як українська влада в кінці березня заборонила на три роки в'їзд у країну співачці Юлії Самойловій за її виступ у Криму без дозволу Києва.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Росіянку покарали за виступ у Криму

Після введення заборони щодо Самойлової глава EBU Інгрід Дельтенре звернулася до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням скасувати це рішення.

У відповідь Національна суспільна телерадіокомпанія України закликала Європейський мовний союз поважати суверенітет України і не вимагати впустити росіянку.

Європейський мовний союз, намагаючись залагодити конфлікт, виступив із пропозицією організувати дистанційний виступ Самойлової в пісенному конкурсі.

На думку спілки, такий варіант допоміг би уникнути подальшої політизації конкурсу пісні. Однак Росія від цієї ідеї відмовилася.

У результаті за місяць до фіналу конкурсу EBU оголосив, що Росія не братиме участі в конкурсі "Євробачення 2017" через відмову "Першого каналу" транслювати шоу.

"Первый канал", пояснюючи своє рішення не показувати "Євробачення", заявив, що вважає заборону на в'їзд Самойлової "абсолютно необґрунтованим", і звинуватив Україну в політизації конкурсу.

Копирайт изображения Reuters Image caption У 2018 році пісенний конкурс пройде в Португалії, бо цього року переміг португалець Сальвадор Собрал

Голова Євробачення Франк-Дітер Фрайлінг висловив надію на те, що наступний конкурс, який пройде в Португалії, об'єднає глядачів і всіх учасників.

Він додав, що розраховує на те, що Росія й Україна "вийдуть разом на сцену в щирому і неполітичному конкурсі".

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