Матір полоненого росіянина просить допомогти звільнити сина

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Матір росіянина Віктора Агєєва, якого українські військові взяли у полон в Луганській області, звернулась до алтайського відділення партії "Яблуко" з проханням допомогти у звільненні сина. Звернення Світлани Агєєвої опублікувала "Нова газета".

За її словами, син розповідав їй, що 18 березня поїхав служити за контрактом в місто Батайськ Ростовської області. За словами Агєєвої, син був задоволений новою службою і не говорив, що збирається розривати контракт.

"27 червня до мене звернулися журналісти Бі-бі-сі, і від них я дізналася, що мого сина взяли в полон 24 червня на території України", - йдеться в листі.

"Прошу посприяти у встановленні причин, як він опинився там, в умовах утримання в слідчих установах України, можливості зв'язатися з ним по телефону, через інтернет і т.д., в звільненні і поверненні додому", - пише пані Агєєва.

У листі вона також вказує, що зверталася до районного і крайового військкомату, але там їй не дали жодних роз'яснень.

Представники партії "Яблука" переслали звернення матері міністру оборони Росії Сергію Шойгу і закликали терміново перевірити інформацію з листа Агєєвої.

24 червня на Луганщині українські військові ліквідували диверсійну групу сепаратистів, кількох захопили в полон. Пізніше Міноборони України заявило, що серед полонених є росіянин, якого звати Віктор Агєєв і він є чинним військовослужбовцем РФ.

Інформацію про те, що Віктор Агєєв в березні 2017 року підписав контракт і продовжив службу в Батайську Ростовської області Російській службі Бі-бі-сі підтвердила матір військовослужбовця, його колишні товариші по службі та друзі.

Міністерство оборони Росії заперечило, що затриманий є кадровим російським військовим.

Згодом полоненого росіянина передали до СБУ. Проти нього відкрито провадження за статтею про вчинення теракту.

У Кремлі заявили, що захищатимуть "законні права" полоненого росіянина.