Війська коаліції в Сирії заявили про оточення "столиці ІД"

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Командування коаліції курдських і арабських загонів, яких підтримує США, повідомило, що бойовики угрупування "Ісламська держава" повністю оточені в проголошеній ними "столиці халіфату" - сирійському місті Ракка.

У заяві "Сирійських демократичних сил" (СДС) йдеться, що можливі шляхи відступу бойовиків у південному напрямку перекриті.

На початку червня загони сирійської опозиції за підтримки курдських сил самооборони, а також американської авіації і артилерії розгорнули потужний наступ на Ракку.

Угруповання "Ісламська держава" відчайдушно обороняла місто, що перебуває під її контролем з 2014 року.

Полковник Райан Діллон - представник американського командування, відповідального за операцію зі звільнення Ракки - підтвердив, що "Сирійські демократичні сили" контролюють "всі ключові дороги на південь від Ракки".

За його словами, командування залишило бойовиків "ІД", їх бомбардує сирійська опозиція, вклинюючись у місто з декількох напрямків.

Він також повідомив, що за тиждень війська коаліції "очистили від "ІД" близько 20 квадратних кілометрів в самому місті і в його околицях".

Копирайт изображения Reuters Image caption Центр міста оточено, кажуть представники коаліції

Представник курдських сил Алі Шерван розповів в інтерв'ю телеканалу "Курдистан-24", що центр міста повністю оточений, наступ йде з усіх боків.

Він також повідомив, що бійці сирійської опозиції знайшли у місті велику мережу тунелів.

За свідченням бійців альянсу, бойовики "ІД" намагаються не вступати у пряме бойове зіткнення, використовуючи підривників-смертників і мінуючи дороги, намагаючись затримати наступ на місто.