Полторак поговорив про співпрацю з керівником Пентагону

Копирайт изображения mil.gov.ua Image caption Степан Полторак і Джеймс Меттіс

Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся у Брюсселі з міністром оборони США Джеймсом Меттісом. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Зустріч відбулась під час засідання НАТО на рівні міністрів оборони.

"Ми обмінялися думками щодо ситуації в Україні і в світі, та обговорили перспективи розвитку співпраці між оборонними відомствами України та США. Окрім цього я мав честь запросити свого американського колегу відвідати Україну", - сказав пан Полторак.

Також у Брюсселі Степан Полторак зустрівся з міністром оборони Австралії Маріс Пейн і з міністром національної оборони Канади Харджитом Сінхом Саджжаном.

Нещодавно у Вашингтоні президент Петро Порошенко зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і заявив, що кілька американських міністрів мають відвідати Україну.