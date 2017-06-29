Полторак поговорив про співпрацю з керівником Пентагону
Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся у Брюсселі з міністром оборони США Джеймсом Меттісом. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
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Зустріч відбулась під час засідання НАТО на рівні міністрів оборони.
"Ми обмінялися думками щодо ситуації в Україні і в світі, та обговорили перспективи розвитку співпраці між оборонними відомствами України та США. Окрім цього я мав честь запросити свого американського колегу відвідати Україну", - сказав пан Полторак.
Також у Брюсселі Степан Полторак зустрівся з міністром оборони Австралії Маріс Пейн і з міністром національної оборони Канади Харджитом Сінхом Саджжаном.
Нещодавно у Вашингтоні президент Петро Порошенко зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і заявив, що кілька американських міністрів мають відвідати Україну.