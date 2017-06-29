Трамп зустрінеться з Путіним на саміті G20 - Білий дім
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту країн Великої двадцятки в Німеччині 7-8 липня. Про це повідомив радник Трампа з нацбезпеки Герберт Макмастер.
Це буде перша зустріч очільників двох держав.
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"Будучи в Гамбурзі, президент зустрінеться з багатьма світовими лідерами. Зокрема, це буде і російський президент ", - зазначив пан Макмастер, якого цитує Reuters.
Він повідомив, що список тем, які будуть підніматися, ще не сформували. При цьому однією з цілей, за його словами, буде розвиток єдиного підходу до Росії. За словами радника, Трамп хотів би, щоб США і весь західний світ побудували більш конструктивні стосунки з Росією. "Водночас, він дав зрозуміти, що США зроблять все необхідне для протистояння дестабілізуючій поведінці Росії", - зазначив радник президента США, якого цитує AFP.
Нещодавно з Дональдом Трампом зустрівся президент України Петро Порошенко