ООН встановила: у хіматаці в Сирії використали зарин
Місія ООН щодо розслідування застосування хімічної зброї встановила, що в атаці на Хан-Шейхун у квітні використовувався заборонений нервово-паралітичний зарин.
Внаслідок хімічної атаки загинуло майже 90 людей, ще десятки отримали поранення.
Тепер комісія ООН спробує встановити, чи відповідальна за ці дії сирійська влада на чолі з президентом Башаром Асадом.
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Атака на містечко в провінції Ідліб була наймасштабнішою за кількістю жертв у Сирії за останні три роки.
Місія Організації з заборони хімічної зброї, що в Гаазі, після опитування свідків та дослідження зразків зробила висновок, що "багато людей, з яких дехто помер, потрапили під дію зарину або подібної до зарину речовини".
"У висновку місії з виявлення фактів вказано, що така заява може означати використання зарину як хімічної зброї", - йдеться у повідомленні.
Хто винен?
Між членами Організації з заборони хімічної зброї розповсюдили новий звіт, однак його ще не оприлюднили.
Тепер спільне розслідування ОЗХЗ та ООН має виявити, хто несе відповідальність за смертоносну атаку у провінції Ідліб.
У відповідь на атаку США випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по аеродрому Шейрат. У Вашингтоні стверджують, що саме звідси вилетіли літаки сирійських військово-повітряних сил, які здійснили хімічну атаку.
Президент США Дональд Трамп назвав ракетний удар відплатою за хімічну атаку.
Росія назвала крок США, "порушенням міжнародного права" і "агресією проти суверенної держави".
Офіційний Дамаск заперечує свою причетність до хімічної атаки. Президент Сирії Башар Асад раніше назвав атаку на Хан-Шейхун "сфабрикованою".
Що сталося в Ідлібі?
4 квітня місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії зазнало бомбардування.
Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.
Відразу після авіаудару люди на землі почали задихатися. За розповідями очевидців, люди вмирали від задухи, багато хто лежав на землі і не рухався.
За даними місцевих медиків, розпилення високотоксичного газу у контрольованому сирійською опозицією населеному пункті Хан-Шейхун призвело до загибелі 89 людей, серед яких 33 дітей і 18 жінок.