У Чорнобильській зоні ще гасять пожежу

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Станом на 7:30 ранку п'ятниці триває гасіння пожежі у Зоні відчуження на території Луб'янського лісництва, площа горіння становить близько 25 га. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

До гасіння пожежі залучено 125 рятувальників та 36 одиниць техніки, у тому числі вертоліт МІ-8 та два літаки АН-32П.

Як повідомила в ефірі "112 Україна" речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан, підвищення радіаційного фону у Зоні відчуження не зафіксовано, але "вранці будуть проведені нові заміри".

29 червня о 12:35 у Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення на території Луб'янського лісництва під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізниці сталося загорання порубкових решток деревини та лісової підстилки. Пожежа розповсюдилась на площу близько 20 га.

На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС України у Київській області.

Навесні 2015 року поблизу Чорнобиля горіло більше 300 га лісу.