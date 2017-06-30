Доба в АТО: один військовий загинув, четверо поранені
Впродовж минулої доби бойовики 22 рази обстріляли підрозділи ЗСУ, в результаті обстрілів один військовий загинув, четверо зазнали поранень, ще двоє отримали бойові травмування. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На донецькому напрямку ситуація була складною на ділянці лінії зіткнення "Авдіївка - Кам'янка", стріляли також поблизу Луганського.
На приморському напрямку обстрілювали Водяне, Гнутове, Талаківку та Павлополь.
На луганському напрямку стріляли в районі Щастя, Попасної та поблизу Попасної.
Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.