Негода в Україні: загинуло чотири людини

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Від удару блискавок на Волині загинули двоє дітей, на Львівщині - дитина і дорослий. Ще дві дитини постраждали від негоди у Львівській та Рівненській областях.

Негода повалила дерева, позривала дахи з будинків та знеструмила 881 населений пункт, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У період з 29 на 30 червня на території Волинської, Закарпатської, Львівської, Рівненської та Чернівецької областей внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру, розряд блискавки) загинуло 4 особи та постраждало 2 особи, сталося повалення 216 дерев, пошкоджено 75 покрівель житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

У Волинській області від удару блискавки загинуло двоє дітей (2002 та 2005 року народження).

У Львові від удару блискавки загинула дитина і дорослий, ще двоє людей постраждали, серед них дитина 2007 року народження.

У Рівненській області постраждала восьмирічна дитина.

Внаслідок дощу та поривів вітру сталося знеструмлення 881 населеного пункту у 10 областях, а саме у Волинській, Хмельницькій, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Київській та Луганській.

Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання населених пунктів.