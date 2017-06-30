Місія ОБСЄ евакуювала свій офіс у Попасній через обстріл

Копирайт изображения Reuters

Через обстріли бойовиків співробітники СММ ОБСЄ були вимушені евакуювати свій польовий офіс в Попасній. Про це повідомила прес-служба штабу АТО.

"Вночі 29 червня 2017 року НЗФ ОРЛО обстріляли представництво спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, розташоване в місті Попасна Луганської області, застосувавши заборонені Мінськими угодами 82 мм міномети, а також зенітні установки", - йдеться у повідомленні штабу.

Постраждалих серед співробітників місії ОБСЄ немає.

"Такими збройними нападами НЗФ ОРЛО намагаються залякати представників місії ОБСЄ та примусити їх згорнути свою роботу на Луганському напрямку", - йдеться у повідомленні на сайті прес-служби штабу АТО.

Раніше у штабі повідомили, що впродовж минулої доби бойовики 22 рази обстріляли підрозділи ЗСУ, в результаті обстрілів один військовий загинув, шестеро поранені.