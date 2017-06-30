У новому уряді Сербії буде міністр, який підтримує анексію Криму

Копирайт изображения AFP Image caption Новий сербський прем'єр Анна Брнабич заявила про дотримання курсу на євроінтеграцію країни

Парламент Сербії (Народна скупштина) схвалив склад нового уряду, який вперше очолить жінка. До цього часу Ана Брнабич очолювала міністерство державного управління та місцевого самоврядування.

Склад нового сербського уряду буде подібний до попереднього, який сформували після дострокових парламентських виборів у серпні минулого року. Тоді його очолив лідер Сербської прогресивної партії Александр Вучич, якого у квітні цього року обрали президентом країни.

У своєму виступі перед сербським парламентом Ана Брнабич заявила, що пріоритетами її уряду буде введення електронного державного обслуговування громадян та покращення освіти для молоді, яка дедалі більше емігрує із Сербії.

"Мета нашого уряду до 2019 року - зменшити державний дефіцит до менше одного відсотка (до ВВП. - Ред.). Плануємо також збільшити ВВП та зменшити державний борг Сербії до рівня менш ніж 60%. Це відкриє можливість для створення нових робочих місць", - заявила пані Брнабич.

Сербський уряд Ани Брнабич матиме 18 міністерств, серед яких є два нові - міністерство євроінтеграції та міністерство захисту природного довкілля.

Проросійський міністр

Серед нових імен - міністр без портфеля Ненад Попович, лідер проросійської Сербської народної партії, який в уряді опікуватиметься інноваціями.

Після анексії Криму пан Попович неодноразово відвідував півострів і відкрито підтримував його приєднання до Росії.

Партія Ненада Поповича стала частиною правлячої коаліції Александра Вучича минулого року.

Оглядачі вважають, що в урядовій коаліції Ненад Попович та його партія представлятимуть тверду лінію співпраці Сербії з Російською Федерацією. Вони є противниками інтеграції до ЄС.

У Росії пан Попович володіє бізнесом, пов'язаним з енергетикою, а у Сербії опікується сербсько-російськими суспільними зв'язками.

У березні цього року делегація сербських політиків відвідала заходи відзначення річниці приєднання Криму до Росії.

Виступаючи у кримському парламенті у Сімферополі, пан Попович заявив, що "у Сербії усі захоплено та з пошаною дивляться на рішучість громадян Криму повернутися в рамки Росії".

Через це Служба безпеки України у березні та квітні цього року ухвалила рішення про заборону в'їзду в Україну терміном на 5 років вісьмом громадянам Сербії, серед яких і депутати Сербської народної партії.

Проте Ненад Попович не увійшов до цього списку, хоча його заяви в регіональних ЗМІ були найпоширенішими.

Між ЄС та Росією

Копирайт изображения AFP Image caption Президент Олександр Вучич хоче для Сербії євроінтеграції, але відмовляється запроваджувати санкції проти Росії

Уряд Сербії підтримує територіальну цілісність України, в той час як Україна не визнає Косово як незалежну державу.

І все ж таки, офіційний Белград ніколи відкрито не засудив анексію Криму, а Сербія відмовляється приєднатись до санкцій ЄС проти Росії.

Уряд Сербії своїм зовнішньополітичним пріоритетом визначив інтеграцію до ЄС, і про послідовність такої політики вже заявила і нова прем'єр-міністр Ана Брнабич.

У переговорах Сербії з ЄС серед іншого йдеться про гармонізацію зовнішньої політики Белграда з політикою Брюсселя.

Втім, Александр Вучич ще як прем'єр-міністр Сербії, неодноразово заявляв, що Белград ніколи не запровадить санкції проти Російській Федерації.