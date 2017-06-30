Площа пожежі у Чорнобильській зоні зменшилася втричі

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Станом на 11:00 гасіння пожежі у Зоні відчуження на території Луб'янського лісництва триває. За ніч і ранок площу пожежі зменшили з 25 до 8 га, повідомили у ДСНС.

У відомстві пояснили, що в одному лісовому кварталі пожежу локалізували, у іншому - спостерігаються окремі осередки. Загроза поширення вогню відсутня.

До гасіння залучили 125 рятувальників та 36 одиниць техніки, у тому числі вертоліт МІ-8 та два літаки АН-32П.

"Загальний радіаційний фон по зоні відчуження складає 0,03-0,04 мР/год (допустимий 0,08 мР/год)", - повідомили у відомстві.

Про це повідомляв і міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

"Деякі російські ЗМІ вже розповсюджують брехливу інформацію щодо начебто значного підвищення радіації. Тому я дав доручення керівництву ДП з управління зоною відчуження оперативно інформувати українські та світові ЗМІ щодо реальної ситуації", - написав міністр у Facebook.

Він додав, що у Зоні - планові заходи щодо запобігання пожежам, це підтоплення територій і планові рубки пожежозахисних смуг.

У Мінприроди пояснили, що радіаційний фон в Зоні відчуження контролюється за допомогою автоматизованої системи у безперервному режимі на 39 пунктах. Дані щогодини надходять до диспетчерського центру.

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Через пожежу на території Зони посилили контроль за радіаційною ситуацією, для оцінки радіаційного стану в район пожежі виїхала оперативна група.

"В зоні відчуження та на прилеглих територіях на даний час погіршення радіаційного стану не спостерігається. Радіаційна ситуація знаходиться під контролем", - додали в міністерстві.

29 червня о 12:35 у Зоні відчуження на території Луб'янського лісництва під час технологічної вирубки лісу для залізниці сталося загорання решток деревини та лісової підстилки. Пожежа розповсюдилась на площу більше 20 га.

На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС України у Київській області.

Навесні 2015 року поблизу Чорнобиля горіло більше 300 га лісу.