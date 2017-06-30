У Києві попрощалися з полковником Шаповалом

У Києві попрощалися зі співробітником Головного управління розвідки Міноборони України, полковником Максимом Шаповалом, який загинув внаслідок вибуху автомобіля.

Як повідомляє кореспондент ВВС Україна з місця події, участь у прощанні взяли президент Петро Порошенко, секретар РНБО Олександр Турчинов, керівник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко, начальник Управління держохорони Валерій Гелетей.

Пан Порошенко нагадав, що загиблий був одним з перших "кіборгів, що стали на захист" Донецького аеропорту.

За словами президента, загибель Шаповала нагадує українцям, що війна триває не лише на фронті.

"Я пишаюся такими воїнами як Максим Шаповал", - додав Петро Порошенко.

Усього попрощатися з загиблим до Будинку офіцерів у Києві прийшло кілька сотень людей. Є також багато військових.

Поховають Максима Шаповала в Києві.

Автомобіль "Мерседес", у якому перебував Максим Шаповал, вибухнув 27 червня у Солом'янському районі Києва на перехресті вулиць Солом'янська та Олексіївська.

Подію кваліфікували як терористичний акт.

У поліції столиці повідомили, що внаслідок вибуху також постраждали жінка і чоловік. Їм обом надали допомогу без подальшої госпіталізації.