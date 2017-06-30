Порошенко: вивезення сміття не є питанням центральної влади

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Президент Петро Порошенко наголошує, що утилізація сміття не є питаннями центральної влади. Про це він заявив під час засідання на честь 25-річчя Асоціації міст України.

"Ремонт доріг, утримання в належному стані житлового фонду, вивезення та утилізація сміття і багато іншого - це не є і ніколи не мають бути питаннями центральної влади. Очевидно. Бо коли ми даємо гроші, коли ми даємо повноваження, права, вони обов'язково мають кореспондуватися з відповідальністю, у першу чергу, перед громадою", - сказав глава держави.

Президент наголосив, що це питання мера, питання міської ради, місцевої влади.

"Це ваша відповідальність. Треба вчитися брати і нести цю відповідальність і ніколи не кивати у бік центру", - сказав президент.

Президент порадив міським головам "відсунути власні політичні амбіції та сприймати центр не як ворога, а як союзника та друга".

Сміттєва епопея

У середині червня мер Львова Андрій Садовий повідомив, що зі Львова немає куди вивезти 8,5 тис. тонн сміття. Львівська міська влада звернулася до президента і прем'єра з проханням зарадити ситуації.

Через кризу з вивезенням відходів у місті керівник фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування, заявивши про "знущання над містом" з боку "держави в особі центральної влади".

Водночас Кабмін заперечує звинувачення зі сторони львівської міської влади у нібито перешкоджанні вивезення сміття зі Львова.

Наприкінці травня минулого року на звалищі, куди звозили відходи зі Львова, сталась велика пожежа. Тоді загинули троє пожежників та еколог.

Після пожежі Львів припинив вивозити сміття в Грибовичі.

Пан Садовий неодноразово звертався по допомогу до керівників інших регіонів країни, однак більшість з них не мають можливості приймати додаткові обсяги сміття через технічний стан полігонів.

За даними Львівської міськради, щодня місто продукує 650-700 тонн сміття.