Бундестаг проголосував за легалізацію гей-шлюбів

Копирайт изображения EPA Image caption Німецькі консерватори тривалий час виступали проти легалізації одностатевих шлюбів

Парламент Німеччини проголосував за реформу, що дозволяє гомосексуальним чоловікам і жінкам укладати юридично повноцінні шлюби і всиновлювати дітей.

Досі в Німеччині реєструвалися лише цивільні союзи між одностатевими парами.

За закон, що дозволяє гей-шлюби, проголосували 393 депутати Бундестагу, проти - 226.

Канцлерка Ангела Меркель під час виборчої кампанії 2013 року виступала проти легалізації гей-шлюбів, аргументуючи свою позицію необхідністю забезпечити "добробут дітей".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Біля парламенту святкували представники ЛГБТ-спільноти: це останнє рішення перед літніми канікулами депутатів

Вона також визнавала, що для неї гей-шлюби - це "складне питання".

Однак 26 червня на вечірці жіночого журналу Brigitte Меркель зробила несподівану заяву: вона сказала, що хоче, щоб депутати з очолюваного нею Християнсько-демократичного союзу голосували з питання одностатевих шлюбів "так, як їм підказує сумління".

Пані Меркель пояснила це нещодавньою подією, яка "змінила її життя", маючи на увазі своє знайомство з лесбійської парою, що усиновила вісьмох дітей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пані Меркель змінила погляди на всиновлення одностатевими парами, але голосувала проти легалізації одностатевих шлюбів

За словами канцлерки Меркель, на її позицію також вплинуло те, що інші політичні партії підтримують ідею винесення закону на голосування.

Про те, що підтримають закон, заявили і в Християнсько-соціальному союзі (ХСС), з яким ХДС утворює єдиний блок.

Незабаром після виступу Меркель прихильники гей-шлюбів запустили в Twitter гештеґ #EheFuerAlle, або "Шлюб для всіх".

Одностатеві шлюби дозволені в 20 країнах світу. Першою такою країною стали Нідерланди, де одностатеві пари можуть реєструвати шлюби з 1 квітня 2011 року.

Згідно зі звітом Центрального статистичного бюро Нідерландів, з 2001-го по 2015 рік у Нідерландах укладено 21 331 одностатевих шлюбів: 11 196 між двома жінками і 10 135 між двома чоловіками. У той же період було укладено 1 077 944 гетеросексуальних шлюбів.

В Австрії і Італії, як і в Німеччині до голосування 30 червня, одностатеві пари можуть укладати цивільні союзи, але не мають права на законні шлюби.