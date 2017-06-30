Прикордонники: на Херсонщині затримали двох співробітників ФСБ

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Прикордонники затримали двох співробітників ФСБ Росії на адміністративному кордоні з анексованим Росією Кримом у Херсонській області. Про це повідомив голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко.

"30 червня, близько 2:30, прикордонники Херсонського загону спільно із військовослужбовцями ЗСУ в Херсонській області на березі Перекопської затоки затримали двох невідомих осіб без документів та виявили човен, на якому останні причалили до берега. Під час попереднього опитування встановлено, що затримані є військовослужбовцями Прикордонної служби ФСБ РФ", - написав він у Facebook.

За словами затриманих, вони виконували роль порушників кордону під час навчань, але збилися з маршруту, втратили орієнтування і так опинилися на материковій частині України, повідомив голова ДПС.

Згодом речник ДПС Олег Слободян повідомив, що Росія звернулася до України з приводу зникнення двох своїх військових під час навчань.

"На тій ділянці кордону, яка контролюється, тобто на східних рубежах, на Харківщині, ми отримали запит від російської сторони, де вони нас інформують про те, що в них загубилися під час тренувань двоє військовослужбовців прикордонної служби, і запитують, чи ми нічого не знаємо з цього приводу", - сказав Слободян.

24 червня на Луганщині українські військові ліквідували групу сепаратистів і кількох захопили в полон. Пізніше Міноборони України заявило, що серед полонених є росіянин, якого звати Віктор Агєєв і він є чинним військовослужбовцем РФ.

Міністерство оборони Росії заперечило, що затриманий є російським військовослужбовцем-контрактником.

Згодом полоненого росіянина передали до СБУ. Проти нього відкрито провадження за статтею про теракт.