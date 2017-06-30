Росія продовжила контрсанкції щодо ЄС на півтора року

Копирайт изображения Reuters

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, що подовжує контрсанкції щодо ЄС до грудня 2018 року. Контрсанкціі забороняють постачання до Росії деяких видів продуктів.

Указ оприлюднили на офіційному порталі правової інформації Росії.

Напередодні російський прем'єр Дмитро Медведєв повідомив, що уряд запропонує президенту продовжити заходи у відповідь на дії ЄС.

Російська влада ввела ембарго на продовольство у відповідь на санкції ЄС і США. Воно діє із 7 серпня 2014 року. Таке рішення заровадили через анексію Криму та конфлікт на Донбасі.

Рада ЄС 26 червня продовжила економічні санкції проти Росії на шість місяців, пояснивши це відсутністю прогресу у врегулюванні ситуації в Україні. Лідери ЄС узгодили це рішення 22 червня.

"ЄС розширить економічні санкції проти Росії через те, що вона недостатньо реалізовує "мінські угоди", - повідомив тоді секретар Європейської ради Дональд Туск.

19 червня голови зовнішньополітичних відомств країн ЄС продовжили санкції проти Криму, які передбачають заборону на інвестиції до регіону і торгівлю з ним, а також забороняють європейським компаніям надавати там туристичні послуги.

Також у червні США оголосили про розширення російського списку санкцій на 38 позицій.

Міністр сільського господарства Росії Олександр Ткачов у четвер заявив, що продовольче ембарго буде "вигідне ще років десять, тому що вони дуже сприятливо впливають на інвестиційний фон, на зростання АПК".