Ізюм: дві дівчини загинули у ДТП під час транляції в Іnstagram

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У місті Ізюм загинули у ДТП загинула 16-річна пасажирка та 24-річна дівчина-водій, які наїхали на опору електромережі. Про це повідомили у Нацполіції Харківської області.

Водій автомобіля померла у кареті швидкої допомоги від травм, а пасажирка померла на місці аварії.

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Водночас dtp.kiev.ua повідомляє, що дівчата вели пряму трансляцію в соціальну мережу Іnstagram під час перебування у авто.

"На відео видно як жертви події вживають в машині алкоголь, який, ймовірно, і став причиною аварії. Також був записаний момент зіткнення і розмови свідків ДТП", - зазначили у ресурсі.

У виданні уточнили, що поліція поки не називає причину аварії, бо над цим працюють експерти.