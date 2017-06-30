В Уельсі шукають власника лотерейного квитка, що виграв мільйон

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Організатори лотереї EuroMillions шукають людину, яка виграла 1,3 мільйона доларів.

Приз припав на лотерейний квиток, який придбали в графстві Мертир-Тідфіл в південному Уельсі.

Розіграш пройшов ще 3 лютого, але відтоді ніхто не прийшов за грошима.

Власник квитка може отримати свій виграш до 2 серпня. Після цього терміну квиток анулюють.

"Ми закликаємо всіх ще раз перевірити свої старі квитки або пошукати, чи не завалявся десь квиток EuroMillions", - сказав Енді Картер, головний радник Національної лотереї.

"Цей приз може змінити комусь життя і зробити мрії реальністю", - нагадав він.

Якщо до 2 серпня ніхто не прийде за виграшем, його спрямують на проекти, що фінансує Національна лотерея по всій Британії.