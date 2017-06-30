Проти Марін Ле Пен розпочали розслідування

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Французька влада оголосила про початок офіційного розслідування щодо лідера ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.

Її підозрюють у зловживанні довірою.

Як повідомив агентству AFP адвокат Ле Пен, звинувачення пов'язані з оплатою її помічників за рахунок Європарламенту. За даними французької прокуратури, соратники Ле Пен по партії незаконно витратили на це мільйони євро.

Марін Ле Пен була одним із головних кандидатів на пост президента Франції. Вона зуміла вийти до другого туру, де з великим відривом програла центристу Еммануелю Макрону.

У лютому прокуратура Франції висунула попередні звинувачення проти соратника кандидата в президенти країни Марін Ле Пен. За версією слідства, бізнесмен Фредерік Шатійон дав партії незаконну позику.

Раніше найближчому помічникові лідера "Національного фронту" Катерин Грізе висунули звинувачення в отриманні грошей в рамках іншого розслідування.

Невдовзі у штабі цієї ультраправої партії пройшов обшук у справі про витрати коштів Європарламенту.

Партія заперечує причетність до махінацій, а сама Марін Ле Пен називає звинувачення політично мотивованими.