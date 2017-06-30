Facebook дрон успішно пройшов тестовий політ

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Facebook завершив друге випробування дрона на сонячній батареї, який розробили для доступу в інтернет у віддалених частинах світу.

Дрон Aquila пролетів за годину і 46 хвилин у штаті Арізона. Це друга його спроба.

Під час першого запуску дрона минулого літа, у нього зламалася система автопілоту через сильний вітер і розбився.

Цього разу літак летів на висоті 3 000 футів, хоча раніше планував летіти на висоті у 60 тисяч футів.

Соціальна мережа сподівається, що запускатиме дрони, які взаємодіятимуть між собою за допомогою лазерів і перебуватимуть у повітрі місяцями.

Тест пройшов у травні, але результати оприлюднили тепер. У блозі про політ повідомляють, що політ пройшов "ідеально".

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Спочатку Facebook сповістив про успішний запуск дрона у червні 2016 року, але пізніше зізнався, що апарат розбився.

Аварію виявили тоді, як з'ясувалося, що її дослідила Національна комісія з безпеки дорожнього руху.

Цього разу група інженерів додала "спойлерів" до крил, аби збільшити стійкість і зменшити підйоми при посадці. Вони також модифікували програмне забезпечення автопілота, а облицювання виконали із більш гладких матеріалів.

Команда знімала посадку та долала відео до публікації блогу.

Директор аеронавігаційних платформ Мартін Луїс Гомес зазначив, що цього разу дрон зазнав "декількох незначних, легких пошкоджень".

Aquila планують застосувати для роздачі інтернету у ті райони Землі, куди важко провести підключення в інший спосіб.

Цього року мережа Facebook оголосила про те, що має два мільярди користувачів - понад чверть населення планети.