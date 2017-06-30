ГПУ оголосила нові підозри Януковичу
Генпрокуратура оголосила про нові підозри колишньому президенту України Віктору Януковичу та низці тодішніх високопосадовців у справі Майдану. Про це заявив Генпрокурор Юрій Луценко.
Серед тих, кому також оголосили підозру: міністр внутрішніх справ України В. Захарченко, заступник міністра внутрішніх справ України В. Ратушняк, голова СБУ О. Якименко, перший заступник голови СБУ В. Тоцький, керівник міліції громадської безпеки ГУ МВС України в місті Києві П. Федчук.
Їх підозрюють у:
- у незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій
- в організації перевищення працівниками правоохоронних органів влади та своїх службових повноважень
- умисного вбивства двох і більше осіб
- закінченого замаху на умисне вбивство двох і більше осіб
- спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження
- в організації терористичного акту
Очільники ГПУ неодноразово заявляли про те, що готові у судовому порядку доводити звинувачення у державній зраді екс-президента Януковича.
Підозру у вчиненні цього злочину Юрій Луценко оголосив Віктору Януковичу у під час судового засідання у справі п'ятьох екс-співробітників "Беркута", звинувачених у вбивствах активістів Євромайдану. Екс-президент перебував у Ростові-на-Дону і давав покази як свідок.
Наприкінці лютого пан Луценко заявив, що генпрокуратура готова розпочати судове слухання 10 березня, якщо парламент ухвалить необхідні поправки до Кримінально-процесуального кодексу про заочне засудження. Однак Верховна Рада ухвалила зміни лише у першому читанні.