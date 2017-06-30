ГПУ оголосила нові підозри Януковичу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віктор Янукович категорично заперечує звинувачення у тому, що правоохоронці стріляли у демонстрантів за його вказівкою

Генпрокуратура оголосила про нові підозри колишньому президенту України Віктору Януковичу та низці тодішніх високопосадовців у справі Майдану. Про це заявив Генпрокурор Юрій Луценко.

Серед тих, кому також оголосили підозру: міністр внутрішніх справ України В. Захарченко, заступник міністра внутрішніх справ України В. Ратушняк, голова СБУ О. Якименко, перший заступник голови СБУ В. Тоцький, керівник міліції громадської безпеки ГУ МВС України в місті Києві П. Федчук.

Їх підозрюють у:

у незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій

в організації перевищення працівниками правоохоронних органів влади та своїх службових повноважень

умисного вбивства двох і більше осіб

закінченого замаху на умисне вбивство двох і більше осіб

спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження

в організації терористичного акту

Очільники ГПУ неодноразово заявляли про те, що готові у судовому порядку доводити звинувачення у державній зраді екс-президента Януковича.

Підозру у вчиненні цього злочину Юрій Луценко оголосив Віктору Януковичу у під час судового засідання у справі п'ятьох екс-співробітників "Беркута", звинувачених у вбивствах активістів Євромайдану. Екс-президент перебував у Ростові-на-Дону і давав покази як свідок.

Наприкінці лютого пан Луценко заявив, що генпрокуратура готова розпочати судове слухання 10 березня, якщо парламент ухвалить необхідні поправки до Кримінально-процесуального кодексу про заочне засудження. Однак Верховна Рада ухвалила зміни лише у першому читанні.