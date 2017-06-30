МВФ змінив голову представництва в Україні

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Президент Петро Порошенко і розпорядниця МВФ Крістін Лагард говорили про пенсії в Україні під час візиту президента до Вашингтона

Міжнародний валютний фонд призначив постійного представника в Україні Йосту Люнгмана замість Жерома Ваше. Про це повідомили у прес-службі МВФ.

Згідно з повідомленням, пан Люнгман приступить до роботи 3 липня.

"Жером Ваше, який зараз обіймає посаду постійного представника, повертається до штаб-квартири МВФ після чотирьох років своєї роботи в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що рішення про зміну представника ухвалили в рамках ротації постійних представників.

За даними МВФ, Люнгман є громадянином Швеції й працює в МВФ із 2007 року.