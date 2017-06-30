ПАРЄ голосуватиме за відставку Аграмунта у жовтні

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В Парламентській асамблеї Ради Європи голосуватимуть за відставку її чинного президента Педро Аграмунта на сесії 9-13 жовтня. Про це йдеться у повідомленні на сайті ПАРЄ.

"Клопотання про звільнення президента Парламенської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунта щойно була внесена 158 членами, які представляють 5 політичних груп та 36 національних делегацій", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до процедурних правил, разом з поправками це зазначене клопотання мають виставити на розгляд, аби голосувати на відкритті сесії Асамблеї, яка пройде 9-13 жовтня.

Одразу ж після голосування рішення оприлюднять, а президент припиняє головувати на засіданнях Асамблеї.

У березні президент ПАРЄ Педро Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Там він зустрівся з президентом країни Башаром Асадом.

Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки, одним з ініціаторів якої була українська делегація.

Згодом Педро Аграмунт заявив, що його поїздка до Сирії була "помилкою" і вибачився.

За словами низки депутатів ПАРЄ, 28 квітня пан президент мав добровільно подати заяву про відставку.