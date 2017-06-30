ДСНС: пожежу у Чорнобильській зоні локалізували

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Пожежу у Чорнобильській зоні локалізували, вона становить сім гектарів. Про це повідомляють на сайті ДСНС.

"Продовжується гасіння окремих тліючих осередків пожежі. Авіацією ДСНС скинуто близько 184 тонн води (41 скид). Загальний радіаційний фон в зоні відчуження в межах норми", - повідомили у відомстві.

Копирайт изображения МІНПРИРОДИ Image caption У Мінприроди пояснили, що радіаційний фон в Зоні відчуження контролюється за допомогою автоматизованої системи

Всього до гасіння пожежі залучили 36 одиниць техніки та 125 пожежників, вертоліт МІ-8 та 2 літаки АН-32П.

29 червня о 12:35 у Зоні відчуження на території Луб'янського лісництва під час технологічної вирубки лісу для залізниці сталося загорання решток деревини та лісової підстилки. Пожежа розповсюдилась на площу більше 20 га.

Навесні 2015 року поблизу Чорнобиля горіло більше 300 га лісу.