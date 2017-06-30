Нью-Йорк: у шпиталі почалася стрілянина, є жертви
- 30 червня 2017
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Озброєний чоловік почав стріляти в приміщенні ліванського шпиталю у нью-йоркському районі Бронкс.
За попередніми даними, в результаті стрілянини є жертви, їхнє число уточнюють.
Повідомляється, що стрілянину влаштував озброєний чоловік у докторському халаті.
Очевидці події пишуть в соцмережах, що медперсонал шпиталю забарикадувався у різних приміщеннях будівлі, поки поліція шукає того, хто стріляв.