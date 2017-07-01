Доба в АТО: один загиблий, дев'ятеро поранених військових

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Минулої доби в ході бойових дій один український військовий загинув, троє бійців зазнали поранень, ще шестеро - бойових травм. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Обстановка в районі АТО залишається складною,бойовики здійснили 35 обстрілів, неодноразово били з артилерії та іншого забороненого Мінськими угодами озброєння, йдеться у повідомленні.

Бойовики активізувались у західному передмісті Донецька. Том вони досить обстрілювали опорні пункти українських військових на підступах до Красногорівки та Мар'їнки.

Декілька ворожих боєприпасів влучили у житлові квартали Мар'їнки. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.