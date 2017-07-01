Стрілянину в лікарні Нью-Йорка влаштував медик

Копирайт изображения Reuters Image caption П'ятеро людей отримали серйозні поранення

Озброєний чоловік відкрив вогонь з штурмової гвинтівки М-16 в приміщенні Ліванської лікарні в нью-йоркському районі Бронкс.

Один лікар загинув, шестеро поранені, п'ятеро з них серйозно. Серед постраждалих троє лікарів.

Нападник, який також працював раніше лікарем в цій клініці, спробував здійснити самоспалення, а потім застрелився. Під час скоєння злочину на ньому був медичний халат.

Його ім'я офіційно не називають, але джерела в поліції повідомили телеканалу NBC на умовах анонімності, що це 45-річний Генрі Белло, який до 2015 року працював у лікарні терапевтом.

Стрілянина почалася в п'ятницю ввечері (о 14:55 за місцевим часом) на 16-му поверсі будівлі. Всі події відбувалися на 16-му і 17-му поверхах.

Очевидці написали в соцмережах, що медперсонал і пацієнти барикадувалися в палатах і кабінетах. Одному пораненому в якості джгута наклали пожежний шланг.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що напад не був терористичним актом і пов'язав його з відносинами між Генрі Белло і його колишніми колегами.

Копирайт изображения Reuters Image caption Поліція просила людей триматися подалі від лікарні

Ліванський госпіталь, розрахований на тисячу ліжок, є приватним некомерційним закладом і існує вже 120 років.

За словами де Блазі, особливо шокуючим є та обставина, що жорстокий напад стався у місці, яке асоціюється з добром і турботою.

Подібні інциденти в лікарнях стаються не часто, але кілька випадків мали місце за останні роки.

У 2015 році чоловік прийшов у бостонську клініку, сказав, що йому треба бачити одного з лікарів-кардіологів, назвав того на ім'я, а коли той з'явився, застрелив його. Згодом з'ясувалося, що мати вбивці лікувалася у загиблого.

У липні 2016 року інший чоловік, що мав проблемами з психікою, увійшов в палату медичного центру для літніх у Флориді, де вбив пацієнтку і співробітника.