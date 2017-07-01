У Чорнобильській зоні третій день гасять пожежу - ДСНС

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У Чорнобильській зоні відчуження продовжують гасіння тліючих осередків пожеж, повідомляє ДСНС. Ще горить до семи гектарів лісу.

Рятувальники повідомили про локалізацію пожежі, загрози перекидання вогню на інші лісові квартали немає.

До гасіння пожежі залучено вертоліт МІ-8, 28 машин та 102 людей.

"Ми не фіксуємо перевищення допустимих рівнів радіації у зоні відчуження…потреби у евакуації працівників зони немає", - зазначив голова держагентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук в коментарі 112 каналу.

Пожежа почалася 29 червня під час вирубки лісу для прокладання залізничної дороги. Тоді сталося загоряння порубкових решток деревини. Спочатку площа пожежі становила 25 га.

Навесні 2015 року поблизу Чорнобиля горіло більше 300 га лісу.