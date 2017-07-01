СБУ: до вірусу Petya.A причетні спецслужби Росії

Копирайт изображения ЕРА Image caption Вірус видавався здирником, хоча згодом стало зрозуміло, що викуп не діє

До вірусної атаки, яка вразила сотні компаній і державних установ України, причетні російські спецслужби. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Дані, отримані від міжнародних антивірусних компаній, дають підстави вважати, що до атак причетні ті ж самі хакерські угрупування, які у грудні 2016 року атакували фінансову систему, об'єкти транспорту та енергетики України.

"Це свідчить про причетність до цієї атаки спецслужб РФ", - йдеться у повідомленні.

Метою вірусу було поширення паніки, заявили в СБУ.

"Основним призначенням вірусу було знищення важливих даних та порушення роботи державних і приватних установ України для поширення панічних настроїв серед населення. Насправді вірус є прикриттям масштабної атаки, спрямованої на Україну…збагачення не було ціллю атаки", - йдеться у повідомленні.

За оцінкою СБУ, зараження було сплановане та здійснене заздалегідь. В спецслужбі кажуть про специфічність зараження, за останні роки таке зустрічалося лише раз під час кібератаки з боку Північної Кореї.

Image caption Оригінальний вірус-здирник Petya передбачав відновлення даних

В СБУ кажуть, що працюють над локалізацію наслідків кібератаки.

Кібератака 27 червня вірусу "Petya.A" паралізувала мережі багатьох українських компаній та органів влади. В Україні вірус заразив комп'ютери кількох міністерств, енергетичних компаній, банків, ЗМІ, мобільних операторів, мереж заправок, київського аеропорту Бориспіль і київського метро.

Не працював також і офіційний сайт Кабінету міністрів України, але згодом його роботу відновили.