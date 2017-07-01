СБУ: до вірусу Petya.A причетні спецслужби Росії

  • 1 липня 2017
Вірус видавався здирником, хоча згодом стало зрозуміло, що викуп не діє Копирайт изображения ЕРА
Image caption Вірус видавався здирником, хоча згодом стало зрозуміло, що викуп не діє

До вірусної атаки, яка вразила сотні компаній і державних установ України, причетні російські спецслужби. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Дані, отримані від міжнародних антивірусних компаній, дають підстави вважати, що до атак причетні ті ж самі хакерські угрупування, які у грудні 2016 року атакували фінансову систему, об'єкти транспорту та енергетики України.

"Це свідчить про причетність до цієї атаки спецслужб РФ", - йдеться у повідомленні.

Метою вірусу було поширення паніки, заявили в СБУ.

"Основним призначенням вірусу було знищення важливих даних та порушення роботи державних і приватних установ України для поширення панічних настроїв серед населення. Насправді вірус є прикриттям масштабної атаки, спрямованої на Україну…збагачення не було ціллю атаки", - йдеться у повідомленні.

За оцінкою СБУ, зараження було сплановане та здійснене заздалегідь. В спецслужбі кажуть про специфічність зараження, за останні роки таке зустрічалося лише раз під час кібератаки з боку Північної Кореї.
Image caption Оригінальний вірус-здирник Petya передбачав відновлення даних

В СБУ кажуть, що працюють над локалізацію наслідків кібератаки.

Кібератака 27 червня вірусу "Petya.A" паралізувала мережі багатьох українських компаній та органів влади. В Україні вірус заразив комп'ютери кількох міністерств, енергетичних компаній, банків, ЗМІ, мобільних операторів, мереж заправок, київського аеропорту Бориспіль і київського метро.

Не працював також і офіційний сайт Кабінету міністрів України, але згодом його роботу відновили.

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