СБУ: до вірусу Petya.A причетні спецслужби Росії
До вірусної атаки, яка вразила сотні компаній і державних установ України, причетні російські спецслужби. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.
Дані, отримані від міжнародних антивірусних компаній, дають підстави вважати, що до атак причетні ті ж самі хакерські угрупування, які у грудні 2016 року атакували фінансову систему, об'єкти транспорту та енергетики України.
"Це свідчить про причетність до цієї атаки спецслужб РФ", - йдеться у повідомленні.
Метою вірусу було поширення паніки, заявили в СБУ.
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"Основним призначенням вірусу було знищення важливих даних та порушення роботи державних і приватних установ України для поширення панічних настроїв серед населення. Насправді вірус є прикриттям масштабної атаки, спрямованої на Україну…збагачення не було ціллю атаки", - йдеться у повідомленні.
За оцінкою СБУ, зараження було сплановане та здійснене заздалегідь. В спецслужбі кажуть про специфічність зараження, за останні роки таке зустрічалося лише раз під час кібератаки з боку Північної Кореї.
В СБУ кажуть, що працюють над локалізацію наслідків кібератаки.
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Кібератака 27 червня вірусу "Petya.A" паралізувала мережі багатьох українських компаній та органів влади. В Україні вірус заразив комп'ютери кількох міністерств, енергетичних компаній, банків, ЗМІ, мобільних операторів, мереж заправок, київського аеропорту Бориспіль і київського метро.
Не працював також і офіційний сайт Кабінету міністрів України, але згодом його роботу відновили.