Водії здаватимуть на права за новими питаннями

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Від 1 липня майбутні водії складатимуть іспити за новими екзаменаційними питаннями. Про це написав на своїй сторінці в Facebook начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

"Відтепер все прозоро і зрозуміло, усі питання відповідають категорії, на яку ви будете складати, відсутня невідповідність питань або низька якість зображення на ілюстративних матеріалах, тести актуалізовані відповідно до сучасної ситуації на дорогах", - розповів пан Криклій.

За його словами, питання на тести пройшли вперше в Україні відкрите онлайн обговорення. Відтепер всі тести можна пройти на сайті Головного сервісного центру МВС (hsc.gov.ua) та перевірити знання.

"Обіцяємо у цьому році запровадити ще й фото- та відеофіксацію теоретичних та практичних іспитів", - написав він.