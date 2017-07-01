Бойовики намагаються зсунути лінію фронту - Лисенко

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Бойовики на Донбасі намагаються зсунути лінію фронту, українські військові відкривають вогонь у відповідь. Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

За його словами, на донецькому напрямку по Горлівському периметру бойовики вчора вранці порушили режим тиші у Верхньоторецькому, ввечері здійснили три обстріли українських позицій у Зайцевому. Під час кожного з них застосовували бронетехніку.

На ділянці фронту Кам'янка - Авдіївка - позиція "Шахта Бутовка" поблизу Кам'янки майже дві години тривав мінометний обстріл.

"Агресивні дії окупантів свідчать про те, що противник намагався посунути лінію фронту на схід, але ці спроби традиційно зазнали фіаско", - зазначив пан Лисенко.

На Світлодарській дузі бойові дії розгорнулися ввечері.

"Противник застосовував легке озброєння, міномети та бронетехніку, причому вогонь вівся з двох різних напрямків. При цьому було випущено 25 мін", - додав речник.

Водночас спікер штабу АТО Антон Миронович повідомив, що бойовикам не вдалося зайняти нові позиції у так званій "сірій зоні".

Поблизу Кам'янки "противник, зазнавши чималих втрат у живій силі та техніці, відійшов на свої вихідні позиції".

Він також зазначив, що сили АТО контролюють ситуацію на цій ділянці лінії бойового зіткнення.