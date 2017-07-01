В Україні спаде спека

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В Україні на вихідних спека переміститься на південь і схід України, і спаде в західних, північних і центральних областях, повідомляє Укргідрометцентр.

У центральних регіонах, Одеській, Миколаївській і Харківській областях очікують короткочасні дощі із грозами, а також поривами вітру 15-20 м/с.

У західних та північних областях можуть бути невеликі дощі.

У північних і західних областях вдень 23-28°, на південному сході України 30-35°.

У Львівській, Волинській та Рівненській областях буде прохолодніше: 18-23°.

В неділюту Києві вночі короткочасний дощ, вдень без опадів; температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.