Зі Львова вивезли половину сміття

Копирайт изображения UNIAN Image caption Загалом у місті накопичилося 12 тисяч тонн сміття

Зі сміттєвих майданчиків Львова вивезли понад 50% сміття, яке накопичилося. Про це повідомили у Львівській ОДА.

"Загалом це 3265 тонн з 287 контейнерних майданчиків міста, які станом на 23 червня були перенакопиченими (близько 10 тонн ТПВ з кожного майданчика).

Політики разом із віце-спікером Оксаною Сироїд у червні оголосили голодування з вимогою врегулювати вивезення сміття зі Львова.

Мер міста і лідер "Самопомочі" Андрій Садовий звинувачував центральну владу в тому, що вона нібито чинить перешкоди цьому процесу.

Кабмін заперечував ці закиди і твердив, що пан Садовий має сам організувати вивезення. Згодом процес вивезення розпочався.Мер міста і лідер "Самопомочі" Андрій Садовий звинувачував центральну владу в тому, що вона нібито чинить перешкоди цьому процесу.

22 червня Львівська ОДА запропонувала місту делегувати вивезення сміття. За словами голови Олега Синютки, обладміністрація за 20 днів мала очистити сміттєві майданчики. У подальшому зобов'язується налагодити системний вивіз сміття зі Львова.

Також йде мова про побудову заводу з вторинної переробки та утилізації сміття до 2019 року.