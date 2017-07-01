Стрілянина в нічному клубі Арканзасу: 17 людей поранені

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Щонайменше 17 людей поранені через стрілянину в американському місті Літл Рок у штаті Арканзас, повідомляє місцева поліція.

Невідомий відкрив вогонь під час концерту в нічному клубі Power Lounge 1 липня о 02:30 ночі за місцевим часом (10:30 за Києвом).

Постраждав 16-річний юнак. За даними поліції, багато хто отримав поранення, коли вибігав із клубу, почувши звуки пострілів.

Одна людина перебувала у критичному стані, проте пізніше медики повідомили, що його стан покращився. Життю інших людей, які отримали поранення, нічого не загрожує.

Інформації про того, хто стріляв немає. Поліція вважає, що подія не є терактом.

30 червня стрілянина сталася в нью-йоркському районі Бронкс у лікарні. Чоловік, який раніше працював там лікарем, стріляв із штурмової гвинтівки М-16.

Один лікар був убитий, ще шість людей поранені. Нападник застрелився.