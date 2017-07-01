Лідери ЄС попрощалися у Страсбурзі з колишнім канцлером ФРН Колем

Копирайт изображения Getty Images Image caption Колишній президент США Білл Клінтон на прощанні з колишнім канцлером Німеччини Гельмутом Колем

У французькому Страсбурзі в будівлі Європейського парламенту пройшла церемонія прощання із колишнім канцлером ФРН Гельмутом Колем, яка тривала дві години. Труна з тілом пана Коля була вкрита прапором Європейського союзу.

На церемонії був колишній президент США Білл Клінтон, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей і новообраний президент Франції Еммануель Макрон.

Копирайт изображения EPA Image caption Падіння Берлінської стіни ознаменувало зоряний час у політичній кар'єрі Гельмута Коля

Пан Коль перебував на посаді канцлера протягом 16 років - з 1982 по 1998 рік. Він помер на 88-му році життя 16 червня 2017 року. Похорон колишнього німецького канцлера пройде після прощання в Європарламенті. Його тіло поховають на кладовищі собору в німецькому місті Шпайєр на кордоні Франції та Німеччини.

Для Німеччини і всієї Європи фігура колишнього канцлера Коля стала символом об'єднання. Завдяки його зусиллям Західна і Східна Німеччина у 1990 році возз'єдналася, і був підписаний Маастрихтський договір, який заклав основи Євросоюзу.

"Він [Гельмут Коль] надавав перевагу мостам, замість кордонів, не кажучи про стіни", - сказав на церемонії прощання президент Франції Макрон.

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Президент України Петро Порошенко також взяв участь у церемонії вшанування пам'яті.

"Сьогодні тут, у Страсбурзі Німеччина, Європа і весь світ прощалися із великим німцем, великим Канцлером, який об'єднав Німеччину. Великим лідером об'єднаної Європи і великим другом України, який бачив Україну і український народ в родині європейських народів", - розповів пан Порошенко.

Раніше, 27 червня, у соборі Святої Ядвіги в Берліні пройшла поминальна служба: на ній була пані Меркель, депутати німецького парламенту, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і голова Бундестагу Норберт Ламмерт.