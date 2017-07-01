У Нацгвардії занепокоєні затриманням Марківа в Італії

Копирайт изображения AFP Image caption Раніше ГПУ відкрила кримінальне провадження за статтею про вбивство Андреа Рокеллі за обтяжливих обставин

Національна гвардія України занепокоєна арештом заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім.Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа, якого затримали 30 червня начебто за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Рокеллі у 2014 році. Про це йдеться у заяві НГУ від 1 липня.

"На даний момент старший сержант Віталій Марків служить у батальйоні Кульчицького на посаді заступника командира взводу. Він виїхав до Італії під час планової відпустки", - йдеться у повідомленні.

В НГУ зазначили, що офіційної інформації щодо затримання пана Марківа до Нацгвардії не надходило, а разом з Генпрокуратурою йому нададуть допомогу.

Також у Нацгвардії зазначили, що в Україні правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італії Андреа Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова.

У суботу в Італії арештували українського бійця Віталія Марківа за підозрою у вбивстві італійського фоторепортера у травні 2014 року поблизу міста Слов'янськ.

Підозру у вбивстві громадянина Італії Андреа Рокеллі висунула прокуратура м. Павія.

Заступник генпрокурора Євген Єнін зауважив, що ГПУ здивована арештом пана Марківа.

За його словами, українські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італії та його російського напарника Андрія Миронова. Генпрокуратура співпрацює з італійськими колегами, надає результати допитів свідків, результати експертиз, повідомив Єнін.

Також він наголосив, що за даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася "внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ".