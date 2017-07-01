Москва: Путін підписав закон про знесення п'ятиповерхівок

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Президент Росії Володимир Путін підписав закон про знесення п'ятиповерхівок у Москві.

Програма реновації, за словами мера Москви Собяніна, розрахована на 15 років і передбачає масове розселення та знесення будинків у російській столиці.

Зносити планують 4,5 будинків. За даними мерії, за знесення проголосували жителі 4079 будинків, тобто майже 90% усіх учасників голосування. Проти проголосували мешканці майже 460 будинків.

Протести

28 червня законопроект про знесення п'ятиповерхівок схвалили сенатори. У Держдумі документ ухвалили 14 червня. У обох палатах парламенту під час обговорення протестували противники законопроекту.

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На акцію протесту у Раді федерації прийшов голова московського відділення партії "Яблуко" Сергій Мітрохін. До нього вийшла спікер верхньої палати Валентина Матвієнко. Вона заявила, що думка громадян важлива для влади, але більшість громадян на порталі "Активний громадянин" підтримали знесення.

Після суперечки з пані Матвієнко пан Мітрохін дістав плакат, і його відразу ж затримала поліція.

Противники законопроекту також протестували у Держдумі.

За кілька тижнів до цього великий мітинг проти програми реновації пройшов на проспекті Сахарова, куди прийшли майже 20 тисяч людей.