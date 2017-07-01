Соліста групи "Дельфін" не пустили на фестиваль в Україні

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Соліста групи "Дельфін" Андрія Лисікова не пустили в Україну, через відвідування анексованого Криму. Про це заявили на сторінці фестивалю Atlas Weekend у Facebook.

"Я був в Криму і мене не пустили до Києва. Є такий закон і він виконаний. Це все", - сказано у повідомленні.

Сьогодні група виступає на фестивалі Atlas Weekend у Києві. Інші учасники групи перетнули кордон і вони можуть зіграти на концерті без соліста.

Раніше російську співачку українського походження Лоліту Мілявську зняли з потяга і повернули до Росії, коли вона прямувала до України. Як повідомили у Держприкордонслужбі, в'їзд їй заборонили на три роки через відвідування анексованого Криму.