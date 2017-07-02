Доба в АТО: двоє загиблих, двоє поранених, 25 обстрілів

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Впродовж минулої доби ситуація у в районі проведення АТО залишалася напруженою, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Двоє українських військових загинули, двоє отримали поранення, ще один військовий отримав бойову травму.

Згідно із повідомленням, позиції ЗСУ зазнали 25 обстрілів. Більша частина обстрілів здійснювалася із використанням артилерії, танків, мінометів та іншої забороненої Мінськими угодами зброї.

"Більшість ворожих обстрілів зафіксована на Донецькому напрямку та за темної пори доби", - йдеться у повідомленні.