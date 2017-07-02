Питання №1 - відновити моніторинг довкілля у зоні АТО - міністр екології

Копирайт изображения UNIAN Image caption Руйнування на Донбасі мають і серйозні екологічні наслідки

Уряд має відновити постійний моніторинг за станом довкілля у зоні АТО, - заявив напередодні поїздки у цей регіон міністр екології і природних ресурсів Остап Семерак.

"Не треба бути експертом, щоб розуміти, які наслідки для довкілля приносять бойові дії у регіоні, де зосереджено найбільшу кількість підприємств гірничо-видобувної промисловості і не тільки", - написав урядовець у Facebook.

"Зараз для нас питання №1 - це відновлення постійного екологічного моніторингу на цих територіях", аби зрозуміти "усю складність ситуації", - твердить Остап Семерак.

Серед найгостріших проблем міністр екології назва забрудення води.

"Із 113 водозаборів підземних вод близько півсотні - забруднені. Упускаю зараз ризики, викликані зупинкою шахт, наявність хвостосховищ, відвалів, заповнених токсичними відходами гірничо-видобувної промисловості", - йжеться у дописі міністра.

Урядовець нагадав, що Мінекології та ОБСЄ вже розпочали проект з інвентаризації об'єктів, що несуть екологічну та техногенну загрозу на території Донецької та Луганської областей.

На початку червня Українська Гельсінська спілка з прав людини оприлюднила звіт про наслідки конфлікту на Донбасі для довкілля. Експерти, яких залучила спілка, дійшли висновку, що "наслідками збройного конфлікту на сході України, окрім людських втрат, є значна шкода екологічним системам і природним ресурсам".