Мігрантська криза у Європі: Італія погрожує закрити порти

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лише у суботу близько 650 мігрантів були врятовані і доставлені в італійський порт Катанія

Тоді як у Парижі міністри внітрішніх справ Німеччини, Франції та Італії збираються на зустріч, присвячену мігрантській кризі, Італія заявляє, що не може впоратися із тією кількістю мігрантів, що прибувають до країни.

Італійський уряд погрожує закрити порти і конфіскувати рятівні судна, що належать допомоговим агенціям, на яких прибувають біженці із Лівії.

У Агенціїї ООН з питань біженців заявляють, що країні потрібно більше допомоги на тлі дедалі більшої кількості біженців із Африки.

Від 2014 року через італійські порти до Європи потрапили понад 500 тисяч мігрантів.

Після того, як впродовж лише двох днів на минулому тижні до країни прибули понад 12 тисяч мігрантів, уряд Італії став вимагати активних дій від інших країн Євросоюзу.

"На наших очах в Італії розгортається трагедія. І це не може залишатися суто італійською проблемою", - заявив Верховний комісар ООН з питань біженців Філіпо Гранді.

29 червня комісар ЄС з питань міграції Дімітріс Аврамополус пообіцяв виділити більшу фінансову допомогу Італії, і закликав країни-члени продемонструвати більшу солідарність.

Копирайт изображения EPA Image caption Під час порятунокової операції поблизу узбережжя Лівії дев'ятеро мігрантів були знайдені мертвими

За словами Філіпа Гранді, лише за минулий тиждень до Італії прибули 12 600 мігрантів і біженців.

Загалом, за його словами, від початку року до Італії морем прибули 83 650 мігрантів, - це на 20% більше, ніж за той самий період минулого року.

Вважають, що від початку року у Середземному морі загинули близько 2300 мігрантів.

Більша частина мігрантів, що прибувають до Італії, відпливають із Лівії, через яку до Європи прагнуть потрапити мігранти із країн на південь від Сахари, Аравійського півострова, Єгипту, Сирії і Бангладеш.

Офіс Верховного комісара ООН з питань біженців занепокоєний великою кількістю дітей без без батьків, а також жертв сексуального насильства серед мігрантів, які прибувають до Італії.

Щодо термінології: ВВС використовує термін "мігранти" щодо осіб, які залишили батьківщину, але не пройшли юридичний процес прохання про притулок. До цієї категорії належать як люди, які втікають від військових конфліктів, як у Сирії, яким може бути надано статус біженця, а також особи, які шукають робти і кращого життя, і до яких європейські уряди зазвичай застосовують статус економічного мігранта.