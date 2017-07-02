Путін підписав включення прибережних вод до ВЕЗ Крим

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Російський президент Володимир Путін підписав закон "про включення внутрішніх морських вод і територіального моря РФ" уздовж прибережної смуги Криму до складу так званої "вільної економічної зони регіону".

Закон оприлюднено на офіційному порталі правової інформації.

Восени 2016 року російський уряд схвалив розширення ВЕЗ Крим, а у червні 2017 свою згоду на відповідний закон дали Держдума і Рада Федерації.

У російському уряді розраховують, що ВЕЗ у Криму "буде спряти збільшенню кількості осіб, що бажать отримати статус учасника вільної економічної зони, і залученню додаткових інвестицій в економіку регіону".

Україна вважає російську анексію Криму, яка розпочалася у 2014 році, незаконною. Так само вважають і країни ЄС, США та інші держави світу.

Через анексію Криму Росією ЄС та США запровадили економічні санкції проти російських підприємств, а також проти окремих осіб.

У вересні 2014 року в Україні також було ухвалено закон про ВЕЗ "Крим", який діє і досі. Його автори казали, що хочуть забезпечити легальні засади для роботи тих українських підприємств, що залишилися в Криму, або ж для тих українських підприємств, які і досі ведуть бізнес із Кримом.

Окупований Росією Крим став вільною економічною зоною України