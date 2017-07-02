Президент Трамп захищає своє використання соціальних медіа у твітах

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Трамп каже, що його дописи у Twitter допомогли йому виграти президентські вибори

Президент США Дональд Трамп виступив на захист свого активного використання соціальних медіа після тижня суперечливих дописів.

Кілька з них стосувалися двох ведучих телеканалу MSNBC.

"Моє використання соціальних медіа не є президентським - воно є сучасно-президентським", - написав він у Twitter у суботу.

Раніше впродовж минулого тижня президент Трамп написав низку дописів персонального змісту щодо телефедучих Моніки Бжезінські і Джое Скарборо.

Ці дописи були скритиковані як серед політиків-демократів, так і серед республіканців, хоча Білий дім намагався виступити на захист президента.

Раніше помічники пана Трампа висловлювали занепокоєння щодо змісту президентських твітів.

Але, як заявив цієї суботи сам президент, використання соціальних медіа дало йому можливість прямого зв'язку із виборцями, оминаючи головні ЗМІ, доробок яких пан Трамп регулярно називає "брехливими новинами" - "fake news".

"Брехливі і шахрайські ЗМІ тяжко працюють над тим, щоб переконати республіканців та інших, що я не повинен користуватися соціальними медіа, - написав Дональд Трамп у своєму Twitter. - Проте я пам'ятаю, що виграв вибори 2016 року завдяки інтерв'ю, промовам і соціальним медіа".

Президент Трамп також посилив свою критику на адресу CNN після того, як телекомпанія відкликала свою статтю, у якій йшлося про те, що Конгрес провадить розслідування щодо одного із помічників президента.

"Я дуже задоволений бачити, що CNN нарешті показало себе як брехливе ЗМІ і сміттєвий журналізм. Давно час!"

Стаття, яку CNN вирішило прибрати з свого сайту, потягла за собою внутрішнє розслідування, яке завершилося звільненням трьох провідних журналістів із відділу розслідувань.

Копирайт изображения @realDonaldTrump/Twitter

У лютому цього року, коли під час конференції президенту Трампу відрекомендувався редактор ВВС з питань Північної Америки, Джон Сопел, відповідь президента була такою: "Ще один красунчик".

Президент Трамп має 33 мільйони фоловерів у Twitter.

Проте слова, які президент США добирає для своїх дописів, наражаються на дедалі більшу критику.

Минулої п'ятниці редакційна стаття про твіти президента Трампа у New York Post складалася із трьох слів: "Припиніть. Просто припиніть".

Стаття стала реакцією на низку твітів президента, у яких він глузував із двох ведучих телеканалу MSNBC. Журналісти, у свою чергу, звинуватили президента у "нездоровому інтересі" до них.

Копирайт изображения Reuters Image caption Телефедучі Джо Скарборо та Міка Бжезінські також порапили під критичні твіти президента Трампа

Сенатор-республіканець Лідсі Грем заявив, що дописи президента "не достойні посади". Ще один республіканець Бен Сессі заявив, що "це ненормально і негідно посади президента".