Справа Марківа на особливому контролі - дипломати

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption У 2014 під Слов'янськом йшли запеклі бої. На фото - гранатомет російського виробництва, знайдений в укріпленні сеперетисів, Донецька область, 12 липня 2014 року

Генеральне консульство України у Мілані звернулося до суду Падуї із клопотанням про надання інформації щодо затримання вояка Нацгвардії Віталія Марківа.

Українські дипломати також просять дозволити їм відвідати затриманого українця.

"Справа про затримання громадянина В. Марківа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України і Генерального консульства України у Мілані", - йдеться у повідомленні.

Заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім.Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа затримали 30 червня за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Рокеллі поблизу Слов'янська у 2014 році.

МЗС Італії та ОБСЄ стурбовані смертю журналістів на Донбасі

У Генпрокуратурі України висловили здивування затриманням Віталія Марківа. Заступник генпрокурора Євген Єнін повідомив, що українські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італії та його російського напарника Андрія Миронова. Генпрокуратура співпрацює з італійськими колегами, надає результати допитів свідків, результати експертиз, повідомив Єнін.

Також він наголосив, що за даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася "внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ".