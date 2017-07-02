Щонайменше 8 загиблих від вибуху автівки у Дамаску

Копирайт изображения Sana via Reuters Image caption Сирійське державне телебачення показало місце вибуху

Нападник-самогубця підірвав своє авто у столиці Сирії по тому, як був оточений поліцією, - повідомляє державне телебачення. Щонайменше восьмеро людей загинули.

Ще щонайменше 12 людей отримали поранення.

Сирійська поліція переслідувала три авто, власників яких підозрювали у тому, що вони готують напади. Дві машини вдалося затримати і знешкодити вибухівку, а водій третьої машини підірвав себе після того, як зрозумів, що оточений.

За повідомленням державного телебачення, нападники планували підірвати автівки у людних місцях столиці у перший робочий день після завершення Рамадану.

Місцевий кореспондент AFP повідомив, що почув автоматну стрілянину близько шостої ранку, а потім - вибух, від якого вилетіло скло у вікнах сусідніх будинків.

Поки що ніхто не взяв відповідальність на напад.

Конфлікт у Сирії триває вже шість років. Столиця країни, Дамаск, перебуває переважно під контролем урядових сил.

Від 2011 року, коли у Сирії розпочалися антиурядові протести, у конфлікті загинули понад 300 тисяч людей.

За даними ООН, близько 5,5 мільйонів сирійців залишили країну, ще 6,3 мільйонів вважають внутрішньо переміщеними особами.