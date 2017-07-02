У Києві повідомили про мінування 5 станцій метро

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У Києві у неділю через повідомлення про замінування закривали станцію метро "Площа Льва Толстого". Однак після огляду вибухонебезпечних предметів не виявили, станцію відкрили. Про це повідомило КП "Київський метрополітен" у Facebook.

У прес-службі метрополітену додали, що раніше перевірили та відкрили станції "Майдан Незалежності", "Оболонь" та "Мінську".

На них вибухонебезпечних предметів не знайшли, додали в метро.

Уранці через анонімне повідомлення про мінування, яке не підтвердилося, закривали станцію метро "Театральна" та пересадку на станцію "Золоті ворота".